Жителям Подмосковья напомнили способы передачи показаний счетчиков

Единый расчетный центр Московской области напомнил жителям о необходимости передать показания приборов учета. Регулярное предоставление данных напрямую влияет на суммы в платежках.

Для корректного начисления платы за воду специалисты советуют своевременно сообщать актуальные цифры и следить за сроками поверки счетчиков. Если владельцы квартиры не передают показания, расчетный центр первые три месяца вычисляет сумму по среднемесячному потреблению. По истечении этого срока плату формируют по нормативу, исходя из количества зарегистрированных жильцов.

Если срок поверки счетчика истек или прибор учета отсутствует вовсе, к нормативу применяют повышающие коэффициенты: для холодной воды он составляет три, для горячей — полтора.

Передать показания можно несколькими способами. Самый оперативный — через личный кабинет на сайте центра или в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн». Они доступны ежедневно с 6:00 до 23:00.

Также для удобства клиентов работает голосовой помощник по телефону 8 499 444-01-00. Для тех, кто привык к личному общению, открыты офисы расчетного центра, где данные принимают через информационные терминалы.