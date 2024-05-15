Жителям Подмосковья напомнили способы передачи показаний счетчиков | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 17:42 Жителям Подмосковья напомнили способы передачи показаний счетчиков Unsplash

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Майский период приема показаний счетчиков начинается в Подмосковье. Жителям Московской области напоминают, что передать данные можно несколькими счетчиками.

Своевременная передача показаний — гарантия того, что коммунальный платеж рассчитают по фактическому потреблению, а не по нормативу. Передать показания можно на сайте МосОблЕИРЦ, в клиентском офисе расчетного центра, а также по телефону 8 (499) 444-01-00. Голосовой помощник принимает данные с 06:00 до 23:00.

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Напомним, со сроками приема показаний можно ознакомиться в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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