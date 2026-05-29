Жителям Подмосковья напомнили способы оплаты ЖКУ без комиссии

Жителям Московской области напомнили о возможности быстро и дистанционно оплачивать жилищно-коммунальные услуги с помощью цифровых сервисов. Провести платеж можно всего за несколько минут.

В платежный документ входят основные коммунальные услуги — холодное и горячее водоснабжение, отопление, водоотведение, электроэнергия, газ и вывоз твердых коммунальных отходов.

Размер начислений формируют либо по данным приборов учета, либо по установленным нормативам в случаях, когда счетчики отсутствуют. Для удобства пользователей в регионе доступны сразу несколько способов онлайн-оплаты.

Одним из самых востребованных сервисов остается мобильное приложение «Госуслуги Дом». Через него можно просматривать начисления, проверять задолженности и оплачивать счета без комиссии.

Для этого пользователю необходимо авторизоваться в приложении, выбрать нужный объект недвижимости и перейти в раздел со счетами. После проверки суммы оплату можно выполнить банковской картой непосредственно в сервисе.

Оплатить коммунальные услуги также можно через личный кабинет на платформе ГИС ЖКХ. Вход осуществляется с помощью подтвержденной учетной записи портала госуслуг. После авторизации пользователю доступен раздел с историей начислений, где можно выбрать нужный платежный документ, перейти к оплате и подтвердить перевод средств банковской картой.

Помимо этого, жителям Подмосковья доступны и другие варианты дистанционной оплаты. Внести средства можно через мобильные банковские приложения, региональный портал госуслуг, раздел «Платежи» в приложении «госуслуги», а также по QR-коду или уникальному идентификатору начисления, указанному в квитанции.