Жителям Подмосковья напомнили способы найти историю показаний счетчиков онлайн
Подмосковное министерсвто по содержанию территорий напомнило, как найти историю показаний счетчиков в приложении «Госуслуги Дом». Это можно сделать в несколько кликов.
В приложении «Госуслуги Дом» можно проверить предыдущие показания счетчиков, сравнить расход ресурсов и убедиться в правильности начислений.
Для этого нужно следовать нескольким простым шагам:
- Открыть раздел «Показания» с главного экрана приложения;
- Нажать кнопку «История внесенных показаний»;
- Выбрать нужный период;
- Выбрать коммунальный ресурс: газ, отопление, электричество, горячую или холодную воду.
После этого на экране отобразятся все показания за выбранный период.
«Если нужный прибор учета не отображается или вы видите старые, неверные данные, направьте обращение о корректировке напрямую поставщику соответствующего ресурса через приложение», — пояснили в ведомстве.