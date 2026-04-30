Жителям Подмосковья напомнили способы найти историю показаний счетчиков онлайн

Подмосковное министерсвто по содержанию территорий напомнило, как найти историю показаний счетчиков в приложении «Госуслуги Дом». Это можно сделать в несколько кликов.

В приложении «Госуслуги Дом» можно проверить предыдущие показания счетчиков, сравнить расход ресурсов и убедиться в правильности начислений.

Для этого нужно следовать нескольким простым шагам:

Открыть раздел «Показания» с главного экрана приложения;

Нажать кнопку «История внесенных показаний»;

Выбрать нужный период;

Выбрать коммунальный ресурс: газ, отопление, электричество, горячую или холодную воду.

После этого на экране отобразятся все показания за выбранный период.

«Если нужный прибор учета не отображается или вы видите старые, неверные данные, направьте обращение о корректировке напрямую поставщику соответствующего ресурса через приложение», — пояснили в ведомстве.