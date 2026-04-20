Жителям Подмосковья напомнили способы дистанционной оплаты ЖКУ

Коммунальные платежи остаются обязательной частью расходов каждой семьи. Особое значение имеют услуги водоснабжения и водоотведения, так как именно они обеспечивают санитарную безопасность.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья напомнили, что несвоевременная оплата услуг может привести к ряду последствий.

В первую очередь на сумму долга начинают начислять пени, размер которых зависит от длительности просрочки и регулируется законодательством. При дальнейшем накоплении задолженности ресурсоснабжающие организации вправе ограничить или временно приостановить предоставление отдельных услуг, например горячего водоснабжения или канализации, предварительно уведомив абонента.

В случае значительного долга вопрос могут передать в суд, после чего средства взыщут принудительно.

Оплатить коммунальные счета сегодня можно несколькими способами: через личный кабинет и мобильное приложение "МосОблЕИРЦ Онлайн", в офисах Единого расчетного центра, с помощью банковских сервисов или терминалов, а также через систему быстрых платежей без комиссии.

Перечисление средств в срок позволяет избежать дополнительных расходов и ограничений, поэтому жителям рекомендуют не откладывать платежи и контролировать состояние счетов.