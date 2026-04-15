Жителям Подмосковья напомнили способы дистанцинной передачи показаний счетчиков

Жителям Подмосковья напомнили о начале очередного периода передачи показаний приборов учета. В регионе стартовал апрельский прием данных счетчиков, от которого напрямую зависит корректность начислений за услуги.

В Едином расчетном центре Подмосковья отметили, что сведения по электроэнергии необходимо передать до 26 числа включительно. Сроки для воды и отопления зависят от конкретного адреса и отображаются в личном кабинете пользователя в разделе «Счетчики».

Если данные переданы вовремя, начисления формируют строго по фактическому потреблению. В случае пропуска сроков расчет сначала производят по среднему объему потребления, а затем — по нормативам, которые зависят от количества зарегистрированных жильцов.

Неисправные или отсутствующие приборы учета могут существенно увеличить сумму в платежках. В таких случаях применяют повышающие коэффициенты: для холодной воды — в три раза, для горячей — в полтора раза.

Передать показания можно дистанционно, не выходя из дома. Доступны несколько способов: через личный кабинет или приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», чат-бот на сайте, голосовой сервис по телефону 8 499 444-01-00, а также через терминалы в офисах.

Электронные сервисы работают ежедневно с 6:00 до 23:00.