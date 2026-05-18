Жителям Подмосковья напомнили способ отказа от бумажных квитанций за ЖКУ

Жителям Московской области предоставили возможность полностью отказаться от получения бумажных квитанций за жилищно-коммунальные услуги. Теперь единый платежный документ можно получать в электронном виде через региональный портал государственных услуг.

Для этого следует авторизоваться на портале госуслуг, используя учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации.

После этого требуется нажать на интерактивную кнопку «Получать ЕПД онлайн» и подтвердить свое согласие на переход к электронным квитанциям, что автоматически означает отказ от получения бумажных версий почтовым отправлением или через управляющую организацию.

Важно учитывать, что с первого числа месяца, следующего за датой оформления отказа, платежные документы начнут поступать исключительно в цифровом виде.

Эта опция обладает рядом существенных преимуществ для пользователей. Внедрение электронного документооборота позволяет значительно экономить личное время, исключая необходимость ожидания и сортировки бумажной корреспонденции.

Кроме того, цифровой формат надежно защищает от мошеннических схем, связанных с подделкой или кражей бумажных квитанций. Наконец, электронный платежный документ заметно упрощает саму процедуру оплаты коммунальных услуг, позволяя перейти к расчетам в несколько кликов.

Как ранее пояснял министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, проект запустили в регионе около года назад. Жители достаточно быстро адаптируются к нововведению, а доля получателей электронной квитанции неуклонно растет.

Глава ведомства подчеркнул, что в первую очередь речь идет об удобстве: один актуальный документ в смартфоне заменяет целую стопку бумаг. Помимо самой платежки, на региональном портале доступен также функционал для проверки корректности начислений и контроля собственных расходов, причем как по одному объекту недвижимости, так и одновременно по нескольким.

Вторым ключевым преимуществом остается скорость.