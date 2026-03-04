Жителям Подмосковья напомнили способ корректировки показаний счетчиков онлайн

Единый расчетный центр Подмосковья призвал внимательно передавать показания приборов учета. Клиентам напомнили, что на сумму в квитанции может повлиять даже одна ошибочная цифра.

Исправить неточность можно дистанционно. Для этого необходимо войти в личный кабинет или в приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» и выбрать раздел «Отправить обращение». Далее следует найти вкладки «Показания приборов учета» и «Корректировка показаний ПУ».

К обращению необходимо приложить фотографию счетчика, где видны актуальные показания, или акт контрольного снятия данных.

Ответ на заявку поступит в течение суток. Если ошибочные данные уже учли, перерасчет произведут в следующем месяце после поступления актуальной информации.

Личный кабинет и приложение работают с 6:00 до 23:00 каждый день.