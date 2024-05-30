Жителям Подмосковья напомнили причины лишения компенсаций расходов по ЖКУ
«Мосэнергосбыт» предупредил жителей Московской области о штрафных санкциях за несвоевременную оплату ЖКУ. Неплательщикам могут приостановить получение льгот и компенсаций на оплату коммунальных услуг.
В компании отметили, что большинство клиентов платит вовремя, однако некоторым беспечным жителям приходится напоминать о задолженности.
Чтобы получить положенные компенсации, необходимо обратиться в ближайший офис МФЦ, где сотрудники соцзащиты окажут консультацию, или заполнить форму онлайн через сайт Госуслуг.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Новые регионы России будут развиваться — Путин
Военнообязанных украинок предупредили о штрафах
Жителей Подмосковья пригласили на экологическую акцию «Выбираю чистый воздух»
Глава Лобни Анна Кротова провела личную встречу с жителями округа
Спортсмены из Лобни стали призерами детской любительской волейбольной лиги
«Столько негатива». Запрет религиозной одежды назвали путем к дестабилизации обстановки
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте