Жителям Подмосковья напомнили причины лишения компенсаций расходов по ЖКУ

Фото: Медиасток.рф

«Мосэнергосбыт» предупредил жителей Московской области о штрафных санкциях за несвоевременную оплату ЖКУ. Неплательщикам могут приостановить получение льгот и компенсаций на оплату коммунальных услуг.

В компании отметили, что большинство клиентов платит вовремя, однако некоторым беспечным жителям приходится напоминать о задолженности.

Чтобы получить положенные компенсации, необходимо обратиться в ближайший офис МФЦ, где сотрудники соцзащиты окажут консультацию, или заполнить форму онлайн через сайт Госуслуг.

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