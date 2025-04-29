Жителям Подмосковья напомнили преимущества оплаты ЖКУ онлайн

Жители Московской области могут отказаться от бумажных квитанций за коммунальные услуги и получать их онлайн через портал госуслуг. Такой способ оплаты доступен жителям многоквартирных домов.

Участвовать в проекте могут как владельцы жилья, так и те, кто проживают в квартирах по договору социального найма, при условии, что лицевой счет охватывает весь перечень услуг от МосОблЕИРЦ.

Абоненты могут оставить бумажные счета или полностью перейти на цифровой формат. Изменить способ получения платежек можно с 1 по 19 число каждого месяца.

Напомним, чтобы подключить электронные квитанции, необходимо зайти на региональный портал госуслуг, выбрать «Получать ЕПД онлайн» и подтвердить согласие. После этого уже в следующем месяце счета за ЖКУ будут приходить в электронном виде.