Жителям Подмосковья напомнили правила записи на прием к судебным приставам

Жителям Подмосковья напоминают о возможности самостоятельно записаться на личный прием к судебным приставам. Сделать это можно на официальном сайте ГУ ФССП России по Московской области.
Записаться можно двумя способами: в разделе «Обращения» выбрать пункт «Личный прием граждан», затем нажать «Запись на личный прием к должностным лицам ФССП России», авторизоваться через «Госуслуги» либо нажать на синюю кнопку «Запись на личный прием» на главной странице сайта, после чего авторизоваться через региональный портал. После этого на почту придет талон-подтверждение.
Важно, что записаться можно не более чем за 30 дней до приема. Также жителям Подмосковья рекомендуют указать вопрос, с которым они хотят обратиться.
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