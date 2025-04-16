Жителям Подмосковья напомнили правила утилизации старых шин

С 1 апреля в Подмосковье проходит акция «Сдай шины на Мегабак». Ее проводят уже не первый год. Принять участие просто: необходимо привезти старые покрышки на специальные пункты приема, сделать креативное фото и выложить его во «ВКонтакте» с хэштегом #СдалШиныНаМегабак.

«Цель акции заключается в том, чтобы люди могли избавиться от ненужных покрышек, не выбрасывать их, не оставлять на контейнерных площадках, а поучаствовать в конкурсе. Покрышки относятся к третьему-четвертому классу опасности. Оставлять их на контейнерных площадках категорически запрещено», — подчеркнул первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко.

Акция помогает не только избавиться от покрышек, но и сделать это правильно. Шины нельзя просто так выбрасывать или оставлять у мусорных контейнеров — за это предусмотрен штраф. Собранную резину отправляют на переработку. Из нее делают крошку, которую потом используют, например, для покрытия детских площадок.

«Сейчас сезон, и покрышки привозят почти каждый день. С пунктов „Мегабак“ их забирают на переработку примерно два раза в месяц», — уточнил работник пункта приема шин Сергей.

Напомним, авторы самого креативного фото получат сертификат, с помощью которого смогут купить новые шины.