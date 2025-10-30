Жителям Подмосковья напомнили правила смены страховщика пенсионных накоплений

Жители Московской области, у которых формируются пенсионные накопления, могут выбрать или поменять своего страховщика до 1 декабря. В этом году такой возможностью уже воспользовались более десяти тысяч человек. Об этом сообщило региональное отделение Пенсионного фонда России.

Страховщиком может быть Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд. Граждане вправе переходить из одного фонда в другой, в том числе возвращаться обратно в СФР. Если человека обслуживают в Социальном фонде, он может менять управляющую компанию или инвестиционный портфель, при этом сам страховщик не меняется.

Чтобы перевести накопления в НПФ, нужно заключить с ним договор обязательного пенсионного страхования и подать заявление о переходе не позднее 1 декабря. Сделать это можно лично в отделении СФР по Москве и Московской области или онлайн — через портал госуслуг, используя электронную подпись.

Если заявитель передумал, он может до 31 декабря отменить свое решение и оставить накопления у прежнего страховщика. Менять страховщика разрешено раз в год, но перевести накопления без потери инвестиционного дохода можно только один раз в пять лет.

Напомним, СФР раз в три года направляет уведомления о состоянии накоплений: женщинам с 40 лет и мужчинам с 45 лет, они приходят в личный кабинет на портале госуслуг.