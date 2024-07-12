Жителям Подмосковья напомнили правила провоза животных в электричках

Центральная пригородная пассажирская компания дарит пассажирам кулоны с изображением животных. Сувенир можно получить в привокзальных кассах. Цель акции — напомнить путешественникам правила провоза домашних питомцев в электричках.

Как пояснили в Минтрансе Подмосковья, кулон может получить каждый пассажир при оформлении билета на провоз животного, — в кассах Белорусского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Савеловского и Ярославского вокзалов.

«Наши пассажиры все чаще берут с собой в дорогу домашних любимцев. Только с начала года оформлено 212 тысяч билетов на провоз животных. В подаренные кулоны-адресники необходимо поместить информацию о своем любимце — так в любой непредвиденной ситуации ему будет проще вернуться домой», — рассказала начальник департамента по связям с общественностью ЦППК Софья Фоменко

Ко всем кулонам прилагается открытка-памятка с правилами провоза животных в электропоездах.

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