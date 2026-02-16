Жителям Подмосковья напомнили правила передачи показаний счетчиков

Прием показаний приборов учета за февраль начался в Подмосковье. В Едином расчетном центре региона напомнили самые простые способы отправки данных.

Быстрее всего показания можно передать через личный кабинет или приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Также процедура доступна при помощи бота на сайте расчетного центра, через голосового помощника по номеру 8 499 444-01-00 или в терминале в любом офисе учреждения.

Адреса и режим работы можно уточнить на официальном сайте.

Чтобы получить необходимые сведения о сроках приема показаний и поверки, необходимо пройти в личный кабинет, а затем найти раздел «Счетчики».