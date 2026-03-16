Жителям Подмосковья напомнили правила передачи показаний счетчиков

В Подмосковье начался период приема показаний приборов учета за март. Специалисты Единого расчетного центра напоминают жителям, что передать актуальные данные можно несколькими удобными способами, не выходя из дома.

Наиболее популярный из них — дистанционный, через цифровые сервисы компании.

Для этого достаточно зайти в личный кабинет на официальном сайте или открыть мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

В разделе «Счетчики» пользователям доступен не только ввод текущих показаний. Здесь же можно в любой момент проверить расход ресурсов за прошедшие месяцы и отследить, не подходит ли срок очередной поверки оборудования.

Помимо личного кабинета, компания предлагает и другие современные способы взаимодействия. Так, на главной странице сайта работает чат-бот: достаточно нажать на оранжевый значок в правом нижнем углу и написать «Передать показания», а затем ввести номер лицевого счета и цифры со счетчиков.

Для тех, кто привык решать вопросы по телефону, доступен голосовой помощник. Позвонив на номер 8 499 444-01-00, нужно произнести слово «Показания» и далее следовать подсказкам автоматической системы. При первом звонке потребуется продиктовать лицевой счет, но при последующих обращениях система уже будет узнавать абонента.

Передать показания можно и через терминалы, установленные в офисах расчетного центра. Найти ближайший и уточнить график его работы также поможет сайт.