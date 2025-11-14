Жителям Подмосковья напомнили правила использования газа в морозы

В преддверии похолодания, которое, по прогнозам, уже завтра придет в Подмосковье, «Мособлгаз» напоминает жителям региона о необходимости особенно внимательно относиться к эксплуатации оборудования. С понижением температуры возрастает риск аварийных ситуаций, связанных как с неправильным использованием приборов, так и с нарушением требований безопасности.

Чтобы избежать опасных последствий, специалисты компании предлагают соблюдать базовые правила.

При работе с газовой плитой важно действовать строго по порядку: сначала поднести огонь, затем открыть газ. Детям пользоваться прибором нельзя.

Во время приготовления пищи рекомендуется открывать форточку и обязательно следить за тем, чтобы дымовые и вентиляционные каналы обеспечивали тягу. Газовая плита не предназначена для обогрева — это категорически запрещено, как и сушка вещей над открытым огнем.

Владельцам газовых котлов и колонок напоминают: именно проблемы с дымоходами и вентиляцией чаще всего становятся причиной несчастных случаев. Поэтому необходимо регулярно проверять и очищать каналы, держать заслонки открытыми, не допускать образования наледи рядом с дымоходом, а также обеспечивать стабильный приток свежего воздуха в помещение, где работает оборудование.

Кроме того, «Мособлгаз» настоятельно рекомендует установить датчики загазованности: при обнаружении утечки они автоматически перекроют подачу, что позволяет предотвратить серьезные аварии.

Если в доме ощущается запах газа, следует немедленно открыть окна и двери, перекрыть краны, покинуть помещение и вызвать аварийную службу по номерам 104 или 112.

При этом категорически запрещено включать и выключать электроприборы, пользоваться телефоном, зажигалками или спичками — искра может стать причиной взрыва.

Жителей призывают подходить к вопросам безопасности внимательно и ответственно.