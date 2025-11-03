Жителям Подмосковья напомнили правила безопасности при зарядке гаджетов

Подмосковные спасатели провели профилактические беседы с жителями Ступина и Серебряных Прудов. Им напомнили правила безопасности при зарядке электронных гаджетов.

Как рассказал заместитель начальника теруправления № 13 «Мособлпожспаса» Эдуард Морозов, одной из распространенных причин возгораний является короткое замыкание. Оно может возникнуть из-за несоблюдения мер предосторожности с электронными устройствами.

Граждан призвали проверять не только состояние самих гаджетов, но и их зарядных устройств. Перегрев корпуса зарядки может расплавить пластик и привести к пожару.

Кроме того, специалисты отметили, что неоригинальные провода, а также использование телефонов во время зарядки могут подвергать их владельцев опасности. Спасатели посоветовали не касаться техники мокрыми руками, не брать ее с собой в ванную и не оставлять заряжающиеся устройства на батареях или под подушкой.

Особое внимание уделили безопасности детей. Родителей призывали показывать им хороший пример.

Всем участникам акции пожарные вручили памятки с полезной информацией и номерами телефонов экстренных служб.