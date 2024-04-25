Жителям Подмосковья напомнили порядок продажи сельхозучастков | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 17:14 Жителям Подмосковья напомнили порядок продажи сельхозучастков Медиасток.рф

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Жителям Московской области разъяснили, что при планировании продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения до осуществления сделки требуется направить уведомление в правительство региона. Документ должен быть подан в электронном виде на портале госуслуг.

В случае продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения Московская область имеет преимущественное право на его покупку по рыночной цене, за которую он реализуется. К исключениям относятся следующие случаи: проведение публичных торгов, продажа части участка или изъятие для государственных или муниципальных нужд.

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Продавец обязан проинформировать правительство Московской области о своем намерении продать участок с указанием цены, размера, местоположения и срока до которого должен быть произведен расчет. Срок для завершения взаимных расчетов не должен превышать 90 дней.

Федеральный закон не применяется к следующим категориям участков: дачные и огородные, участки для личного подсобного хозяйства, гаражного строительства, а также земли с построенными объектами недвижимости.

В случае отказа правительства от первоочередного права покупки, собственнику будет предоставлено право продать участок любому лицу в течение года, но по цене, не ниже указанной в уведомлении.

Образец уведомления о продаже земельных участков из категории сельскохозяйственных размещен на сайте Минмособлимущества в разделе «Земельные отношения». Срок предоставления государственной услуги составляет не более 27 календарных дней.

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