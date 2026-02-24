Жителям Подмосковья напомнили порядок оплаты взносов на капремонт

Ежемесячные квитанции за капитальный ремонт поступают собственникам квартир регулярно. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья напомнили, кто должен платить взносы, кто имеет право на льготы и куда именно поступают перечисленные средства.

Платежи за капремонт напрямую связаны с правом собственности на жилье, а не с тем, проживает ли человек в квартире или только прописан в ней. При продаже жилья все накопленные на ее счету средства переходят к новому владельцу вместе с объектом недвижимости.

В домах, где часть квартир принадлежит муниципалитету и сдается по договорам социального найма, взносы за помещения вносят органы местного самоуправления.

Закон освобождает от уплаты взносов жителей аварийных домов, а также зданий, где менее пяти квартир. Кроме того, платить не нужно, если многоквартирный дом не включили в региональную программу капитального ремонта.

Собственники могут копить средства на работы двумя способами — на счете регионального оператора или специальном счете конкретного дома.

Если владельцы не определились с выбором способа накопления в отведенный законом срок, местная администрация переводит дом на счет регионального оператора. Это необходимо для того, чтобы здание не осталось без ремонта в будущем.