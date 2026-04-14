Жителям Подмосковья напомнили порядок обслуживания домофонов

За исправностью домофона в многоквартирных домах Подмосковья следит управляющая организация. Она также должна организовывать его регулярное обслуживание — либо своими силами, либо с привлечением профильной организации по договору.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору отметили, что решение о том, как именно будут обслуживать домофонную систему, принимают собственники квартир. Существует два основных варианта.

Первый — включить домофон в состав общего имущества многоквартирного дома. В этом случае ответственность за его работу полностью переходит к управляющей организации, а расходы на обслуживание распределяют между всеми жильцами и включают в квитанции.

Второй вариант предполагает заключение прямых договоров с компанией, обслуживающей устройства, — отдельно с каждым собственником. Однако такой подход возможен только при условии единогласного решения всех жильцов дома.

При этом важно учитывать, что установка домофона должна учитывать интересы всех собственников и соответствовать действующему законодательству. Если между жильцами возникают споры или разногласия, рекомендуется обращаться в управляющую организацию для поиска решения.