Жителям Подмосковья напомнили плюсы подтвержденной учетной записи ЕСИА

С начала 2024 года жители Черноголовки почти 1,7 тысячи раз обратились в МФЦ для подтверждения или восстановления доступа к учетной записи ЕСИА. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

«Именно имея подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, без траты времени на дорогу и очередей можно записаться на прием к врачу, оплатить штрафы ГИБДД, изменить адрес, взять выписку c пенсионного счета, решить налоговые вопрос, записать ребенка в школу или детский сад», — отметил директор МФЦ в Черноголовке Сергей Тарасов.

ЕСИА используется для идентификации на портале госуслуг и других государственных сайтах, обеспечивая доступ к электронным услугам. Подтвердить учетную запись можно с 14 лет через приложение банка, веб-версию или в МФЦ, взяв паспорт, СНИЛС и телефон для получения временного пароля.