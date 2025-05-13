Жителям Подмосковья напомнили об услуге психологической комиссии для детей с ОВЗ

С начала года жители Подмосковья подали уже больше 30 тысяч заявлений на консультацию или заключение психолого-медико-педагогической комиссии через портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.
Эту услугу можно найти на сайте в разделе «Образование» — «Образование детям». Подать заявление могут родители, опекуны или сотрудники школ и детсадов. К заявке нужно приложить характеристику на ребенка, медицинские справки, письменные работы по русскому и математике и другие материалы.
Заключение комиссии подтверждает право ребенка с ограниченными возможностями здоровья на особые условия учебы и сдачи экзаменов.
Напомним, услуга бесплатная и оформляется за семь дней. Работа в данном направлении — часть федерального проекта «Государство для людей».
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