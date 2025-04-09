Жителям Подмосковья напомнили об услуге по прокату тростей и костылей

Жители Подмосковья могут получить технические средства реабилитации в прокат из-за особенностей здоровья. Этой возможностью уже воспользовались около 500 человек с начала года. Они получили трости, ходунки, костыли и другое оборудование.

Технические средства реабилитации могут понадобиться в случае заболевания или ограничения движения. Ежегодно ими пользуются более пяти тысяч жителей, рассказали в подмосковном Мингосуправления.

«Прокатом средств реабилитации ежегодно пользуются более пяти тысяч жителей нашего региона. Пункты проката есть в 30 социальных центрах региона. Здесь можно взять на время разные изделия — у нас их более тысячи», — сказал глава ведомства Андрей Кирюхин.

Самыми востребованными средства реабилитации являются трости, ходунки, коляски и оборудование для занятий адаптивным спортом

Оформить прокат можно через приложение «Соцуслуги».