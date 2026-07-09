Жителям Подмосковья напомнили об услуге по оформлению удостоверений о захоронении

С начала года жители Московской области подали более трех тысяч заявлений на оформление удостоверений о захоронениях через региональный портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Удостоверение о захоронении требуется для подтверждения права на использование родственного участка, оформления подзахоронения в существующую могилу и получения разрешения на установку памятника или ограды.

Для оформления удостоверения необходимо авторизоваться на портале госуслуг Московской области через ЕСИА. Затем следует перейти в раздел «Гражданам», выбрать «Документы» и «Организация захоронений». После этого нужно заполнить электронную форму заявления и прикрепить необходимые документы: удостоверяющие личность, подтверждающие родственные связи с умершим, свидетельство о смерти и акт осмотра места захоронения.

Услуга предоставляется бесплатно и занимает один рабочий день. Готовое удостоверение будет доступно в личном кабинете заявителя на портале, где его при необходимости можно распечатать.