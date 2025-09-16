Жителям Подмосковья напомнили об услугах регоператоров в офисах МФЦ

Жители Подмосковья могут получать консультации по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами прямо в офисах МФЦ. Такая возможность появилась благодаря сотрудничеству региональных операторов с многофункциональными центрами, и летом услугой уже воспользовались более 7,2 тысячи человек.

«Пилотный проект запустили на базе трех региональных операторов: Рузского, Сергиево-Посадского и Каширского. Сейчас в разгаре дачного сезона в приоритете — территории с большой численностью СНТ. Мы подобрали 19 офисов», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Самыми востребованными оказались консультации по вывозу отходов, в том числе для СНТ и частного сектора, заключение договоров для бизнеса, проверка графиков вывоза мусора, просьбы об установке дополнительных контейнеров, а также корректировка лицевых счетов и получение справок. В Министерстве по содержанию территорий и госжилнадзору сообщили, что основная цель сотрудничества — сделать услуги по вывозу ТКО более доступными и удобными. Новый формат уже показал свою эффективность и продолжает набирать популярность среди жителей и организаций.