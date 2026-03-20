Жителям Подмосковья напомнили об услугах регоператоров в МФЦ

Проект по предоставлению услуг регператоров по обращению с ТКО в МФЦ продолжается в Подмосковье. С начала марта специалисты компаний приняли более 3,3 тысячи потребителей.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, более 330 потребителей приняли в Домодедове, 300 — в Дмитрове, по 270 — в Истре и Сергиевом Посаде и 260 — в Пушкино.

В МФЦ можно заключить договор, подать заявление, проверить расчеты, получить квитанцию и узнать корректный лицевой счет.

Вице-губернатор Владислав Мурашов напомнил, что сотрудники консультируют жителей по вопросам новых нормативов, рассказывают, как получить паспорт СНТ. Со всеми представителями регоператоров провели обучение.

В январе услуги на базе МФЦ получили более 5,3 тысячи жителей, в феврале — еще 6,6 тысячи. Всего в прошлом году к специалистам обратились 36 тысяч потребителей.

