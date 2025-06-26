Жителям Подмосковья напомнили об услугах регоператоров по вывозу мусора в МФЦ

В МФЦ Подмосковья продолжают работать представители регоператоров, занимающихся вывозом мусора. С начала проекта их услугами уже воспользовались более 3,5 тысячи человек.

«Пилотный проект запустили на базе трех региональных операторов: Рузского, Сергиево-Посадского и Каширского. Сейчас в преддверии старта дачного сезона в приоритете — территории с большой численностью СНТ. Мы подобрали 13 офисов. Со всеми сотрудниками регоператоров мы провели обучение», — прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Больше всего обращений поступило в Истре, Пушкино и Домодедове. В МФЦ теперь можно получить консультацию по вопросам, связанным с вывозом отходов, заключить договор, оформить необходимые документы или изменить график вывоза мусора. Напомним, подробнее ознакомиться с адресами офисов можно на сайте.