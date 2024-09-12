Жителям Подмосковья напомнили о переменах в работе БТИ

Бюро технической инвентаризации Московской области проходит трансформацию — теперь услуги организации будут оказывать на территории многофункциональных центров. Об изменениях в работе генеральный директор БТИ Елена Казимир рассказала в интервью Юлии Минаковской.

«Наша трансформация состоит в том, что мы переводим наши отделения на территорию МФЦ. Мы понимаем, что это удобно жителям. Они могут прийти в центр по тем или иным жизненным ситуациям, а заодно заказать услуги нашего бюро или получить консультацию специалиста», — говорит Казимир.

В многофункциональных центрах можно заказать паспорт технической инвентаризации или воспользоваться данными архива БТИ, который ведется с 1927 года и содержит больше четырех миллионов дел. Можно получить консультацию, справку. Сотрудники бюро будут работать в центрах и смогут дать квалифицированный совет, помогут разобраться с задачами и нужными для них документами.

«Все МФЦ удобно расположены. Мы живем в такое время, когда дорожим каждой минутой. Поэтому услуги удобно получать в одном месте», — отметила Елена Казимир.

По ее словам, переезд бюро в многофункциональные центры почти полностью завершен.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».