Жителям Подмосковья напомнили об упрощенной записи детей в 1 класс

Свыше 105 тысяч детей станут первоклассниками в Подмосковье в сентябре. жителям напомнили об упрощенной записи и сроках подачи документов в школы.

Новый учебный год начнется в подмосковных школах 1 сентября. Родители будущих первоклассников уже начали задумываться о выборе учреждения — упрощенная запись стартовала в феврале.

«В этом году впервые сядут за парты более 105 тысяч детей. Мы упростили для воспитанников образовательных комплексов перевод в начальную школу. Теперь достаточно просто написать заявление на перевод и отдать его воспитателю», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В Минобразования напомнили, что при зачислении в школу не в составе образовательного комплекса, нужно подать заявление через «Госуслуги». Запись в учреждение по месту жительства будет доступна с 1 апреля по 30 июня. Подать документы в другую школу можно с 6 июля.