Жителям Подмосковья напомнили об умном помощнике по земельным вопросам

Умный помощник по земельным и имущественным вопросам заработал в Подмосковье 1 августа. За это время Добробот провел более двух тысяч консультаций.

Добробот консультирует жителей по имущественным и земельным вопросам и подсказывает нужную услугу для конкретного случая, напомнили в Мингосуправления Подмосковья.

Виртуальный помощник работает на региональном портале. Его можно найти при переходе в разделы «Жилье» и «Земля». В диалог с ботом также можно попасть через главный экран мобильного приложения «Добродел». Там находится баннер, который ведет в диалог с Доброботом. Кроме того, он автоматически появляется во всплывающем окне на страницах услуг Минимущества.