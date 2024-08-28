Жителям Подмосковья напомнили об ответственности за поджог мусорных баков

В этом году региональные операторы Московской области зафиксировали увеличение случаев возгораний и поджогов отходов, а также контейнеров. В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору напомнили, что за поджог мусорных баков предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы до пяти лет, а за кражу — ответственность по статье 158 УК РФ.

В августе поджоги баков для отходов зарегистрировали в Серпухове, где едкий дым с контейнерных площадок загрязнил воздух на 13 улицах. Ущерб оценили примерно в миллион рублей. Преступление раскрыли оперативно, злоумышленников задержали по горячим следам за поджог 53 контейнеров.

«Выявить виновных в поджогах или кражах контейнеров сегодня очень просто. Нарушителей фиксируют камеры системы „Безопасный регион“, установленные на всех контейнерных площадках Подмосковья», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Если жители Подмосковья становятся очевидцами поджога или кражи контейнеров, их просят сообщать об этом в правоохранительные органы или в территориальные отделы ведомства.

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