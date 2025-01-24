Жителям Подмосковья напомнили об ответственности за нецелевое использование земли

Собственникам земли в Подмосковье напоминают, что эксплуатировать участок можно только в соответствии с существующим законодательством. За его соблюдением следят муниципальные земельные инспекторы. Они регулярно проводят профилактические мероприятия, включая консультирования.
Во время профилактического визита в Балашихе инспекторы выявили подобное нарушение. Участок, отведенный под строительство торгово-развлекательного комплекса использовали как объект дорожного сервиса. Владелец получил предостережение, но повторный визит выявил те же нарушения. Инспекторы передали материалы в суд, однако, в досудебном порядке собственник земли исправил ситуацию и сменил вид разрешенного использования на соответствующий его коммерческой деятельности.
Еще один инцидент произошел в Богородском округе. После иска в суд владельцу участка пришлось прекратить торговую деятельность.
Напомним, в Московской области работает мобильное приложение «Народный инспектор». С его помощью жители могут самостоятельно сообщить о нарушениях.
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