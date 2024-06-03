Жителям Подмосковья напомнили об опасности отдыха на стихийных пляжах

Как сообщил заместитель начальника «Мособлпожспаса» Анатолий Плевако, жителям рассказали о запрете купания в необорудованных местах и напомнили правила поведения на воде. Так, в отведенных для купания местах расчищено дно, там дежурят спасатели и медики в отличие от стихийных пляжей.

«Опасность купания в таких местах обусловлена в том числе отсутствием спасательных постов, а соответственно, невозможностью своевременно оказать квалифицированную помощь при возникновении несчастного случая. Бывают ситуации, когда понять, что человек тонет, сможет только профессионал. Дело в том, что, как правило, человек не кричит и не размахивает руками, его сил хватает только на то, чтобы вынырнуть, вдохнуть и выдохнуть. Редко кто умудряется отчаянно размахивать руками и звать на помощь, когда тонет, разве что в момент паники, после которой силы непременно иссякают», — уточнил он.

Анатолий Плевако добавил, что чаще всего несчастные случаи связаны с купанием именно в запрещенных для этого местах. Причиной утопления или травмы может стать посторонний предмет в воде, водоросли или сильное течение

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