Жителям Подмосковья напомнили об опасности отдыха на необорудованных пляжах

Сотрудники территориальных управлений и специалисты поисково-спасательного отряда № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели патрулирование на 50 несанкционированных местах купания в минувшие выходные. Рейды прошли в 23 городских округах Московской области.

Заместитель начальника госучреждения Сергей Щетинин пояснил, что многие жители Подмосковья отдыхали у водоемов, поскольку выходные выдались жаркими. Однако не все водные объекты подходят для купания, поэтому важно прислушаться к советам специалистов, чтобы избежать несчастных случаев.

Во время патрулирования работники территориальных управлений ГКУ МО «Мособлпожспас» рекомендовали жителям региона купаться только в специально оборудованных местах, где дно водоемов очищено от посторонних предметов и мусора.

Специалисты подчеркнули, что в жаркие дни увеличивается риск солнечного и теплового удара, а также посоветовали при выходе на улицу брать с собой воду, головной убор, солнцезащитный крем и солнечные очки.

«Работники противопожарно-спасательной службы добавили, что стоит отказаться от купания людям с плохим самочувствием и в нетрезвом состоянии, а также если погода испортиться, и температура воды опуститься ниже отметки 18 градусов», — заключил Сергей Щетинин.

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