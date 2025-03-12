Жителям Подмосковья напомнили об опасности интернет-зависимости у детей

С каждым годом дети и подростки проводят все больше времени в интернете. Часто их сложно отвлечь от компьютера или смартфона. О том, чем может грозить такое увлечение, и как избежать последствий, в интервью 360.ru рассказала заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

Увлечение компьютерными играми и активное использование соцсетей у подростков часто вызывает у родителей тревогу. Дети могут не только наткнуться на нежелательный контент, но и стать жертвами мошенников. Однако не стоит сразу бить тревогу и прибегать к запретам. По мнению Ларисы Сулимы, такие меры могут лишь ухудшить отношения родителей и детей. К тому же, представить современный мир без технологий невозможно.

«Все запретительные меры отрицательно сказываются на взаимоотношениях ребенка и родителя. Исчезает доверие. Если это подростковый возраст, то это сокрытие, это протест. Запрещать точно нельзя, потому что без интернета сегодня не можем и мы, взрослые», — отметила она.

Однако обезопасить ребенка можно. При этом меры зависят от возраста. Так, младшим школьникам рекомендуют ограничить время использования гаджетов. Кроме того, важно следить за тем, что именно ребенок делает в интернете при помощи приложения родительского контроля.

«Не секрет, что у нас 70% того, что есть в интернете — это иностранный контент. Это не те ценности, которые мы бы хотели, чтобы наши дети получали. Поэтому для младших школьников нужно контролировать, проверять и ограничивать время. У них должно быть больше двигательной активности, социальных коммуникаций, игр», — объяснила Лариса Сулим.

В отношении детей постарше такие меры не помогут, поэтому с ними важно общаться — объяснять им, как не попасть на уловки мошенников, а также следить за их поведением и режимом сна. Так, если ребенок ведет ночную жизнь и стал раздражительным, следует обратиться за помощью к специалистам.