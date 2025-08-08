Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-записи в спортивные секции через «Добродел»

Жители Подмосковья могут узнать о доступных активностях в Подмосковье в мобильном приложении «Добродел». Там есть информация обо всех спортивных секциях — от шахмат до йоги.

Чрез приложение можно быстро и удобно найти подходящую секцию и записаться на занятия, рассказали в региональном Мингосуправления. Для этого нужно перейти в раздел «Услуги» — «Спорт» и выбрать понравившуюся активность. Жителям доступны футбол, йога, плавание, шахматы и многое другое.

Всего в приложении собрана информация о 450 спортивных объектах и двух тысяч секциях для разного возраста и уровня подготовки. В разделе также можно узнать о ближайших мероприятиях, выбрать одного из пяти тысяч тренеров и спланировать маршрут до места активного отдыха.

Скачать приложение «Добродел» для Android можно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play. Версия для iOS размещена в App Store.