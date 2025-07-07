Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-записи в колледжи
За неделю свыше 31,5 тысячи человек воспользовались онлайн-записью в колледжи в Подмосковье. Услуга стала самой востребованной на региональном портале по итогам минувшей семидневки.
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