Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-записи в колледжи

За неделю свыше 31,5 тысячи человек воспользовались онлайн-записью в колледжи в Подмосковье. Услуга стала самой востребованной на региональном портале по итогам минувшей семидневки.

Как рассказали в областном Мингсоуправления, второй по популярности стала услуга по оформлению выписок из домовой книги. Ей воспользовались более 15 тысяч раз.

Еще свыше 8,9 тысячи заявок направили на выдачу или замену социальных карт и более семи тысяч — на оформление компенсации за использование домашнего телефона и запись в школы.

Всего на региональном портале доступно свыше 390 госуслуг для жителей и предпринимателей. Получать их также можно через «Добродел».