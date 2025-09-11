Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-записи детей в кружки через «Добродел»

Жители Подмосковья могут онлайн записать ребенка в кружки и секции. Сделать это можно при помощи мобильного приложения «Добродел».

Как рассказали в региональном Мингосуправления, для подачи заявки необходимо перейти в раздел «Все услуги» — «Образование» — «Кружки и секции» и заполнить онлайн-форму.

Воспользоваться услугой могут родители и законные представители ребенка, а также совершеннолетние кандидаты на обучение.

В разделе «Кружки и секции» также можно найти актуальное расписание занятий. Среди них кружки по актерскому мастерству, танцам, пению, живописи и многое другое.

Скачать приложение для Android можно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play. Версия для iOS размещена в App Store.