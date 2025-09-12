Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-заявках на проверку газовых счетчиков

Жители Подмосковья могут подать заявку на проверку газового счетчика онлайн. С начала года этой возможностью воспользовались почти одну тысячу раз.

Госуслуга доступна в разделе регионального портала «Дом и ЖКХ», напомнили в Мингосуправления Подмосковья. Ей могут воспользоваться собственники частных домов и квартир в многоэтажках. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и выбрать желаемую дату проведения работ.

«Такой способ обращения дает пользователям значительные преимущества: подача заявки онлайн в любое удобное время, выбор подходящей даты выезда специалиста и предварительное согласование времени, а также возможность подписать акт выполненных работ в электронном виде», — сказали в ведомстве.