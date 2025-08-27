Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-заявках на бесплатные протезы

Жители Подмосковья подали около 2,5 тысячи заявлений на бесплатные протезы с начала года. Такую поддержку предоставляют жителям, не имеющим группы инвалидности.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, через «Госуслуги» можно подать заявку на получение бесплатных протезов, слуховых аппаратов и других приспособлений. При этом у пациента должна быть справка с показаниями от регионального медучреждения.

Оформить льготу можно по ссылке. Заявления рассматривают в течение семи рабочих дней.

«Если будет принято положительное решение, то заявителя включат в реестр граждан, которые имеют право на протезно-ортопедическую помощь», — пояснили в министерстве.

Подать заявку также можно через «Добродел».