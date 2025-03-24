Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-услуге по ремонту газового оборудования

Жители Подмосковья подали более 200 онлайн-заявок на ремонт газового оборудования. Функция в этом году заработала на региональных «Госуслугах».

В Мингосуправления Подмосковья напомнили, что самостоятельно ремонтировать газовое оборудование запрещено, поэтому в случае поломки или износа необходимо вызвать специалиста. Сделать это можно через «Госуслуги».

«Региональный портал госуслуг является самым популярным цифровым сервисом Подмосковья: на нем зарегистрировано свыше 7,5 миллиона пользователей, а количество электронных услуг и функций превышает 390. Среди новинок прошлого года — услуга ремонта и замены газового оборудования, которой с момента запуска воспользовались более 200 раз», – сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Услуга доступна в разделе «Дом и ЖКХ». Ответ по заявке поступает в личный кабинет в течение трех рабочих дней.