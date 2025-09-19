Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-услуге по ремонту газового оборудования

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявку на замену или ремонт газового оборудования. Госуслугой на региональном портале уже воспользовались более 8,5 тысячи жителей.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму, указать тип оборудования, адрес и дату для визита мастера. Решение по заявлению поступит в личный кабинет в течение трех рабочих дней. После этого специалист позвонит и уточнит удобное время для проведения работ.

Акт проведенного ремонта поступит в личный кабинет в электронном виде, его нужно будет подписать при помощи Госключа.

Услуга также доступна в мобильном приложении «Добродел».