Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-услуге по регистрации тракторов

Жители и предприниматели Подмосковья могут подать заявку на регистрацию самоходной техники онлайн. С начала года госуслугой воспользовались около 21 тысячи раз.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, государственной регистрации подлежат тракторы, коммунальные и сельскохозяйственные машины, а также другая самоходная техника.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности». Воспользоваться ей могут физические и юридические лица, а также предприниматели, в собственности которых есть самоходная техника. Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и оплатить госпошлину. К заявлению нужно прикрепить паспорт машины и подтверждение права собственности.

В рамках услуги также можно подать заявку на снятие техники с учета, внесение изменений в данные и получение знака «Транзит».