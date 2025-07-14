Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-услуге по подготовке техпаспорта помещения

Жителям Подмосковья напомнили о возможности подать онлайн-завку на подготовку технического паспорта объекта недвижимости. С начала года этой услугой воспользовались более 500 раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, обновлять данные в техническом паспорте необходимо при перепланировке или переустройстве квартиры. Это может быть перенос коммуникаций, замена труб, смещение окон и другие работы.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Дом ЖКХ» — «Документы». Получить ее могут физические и юридические лица, а также предприниматели. Для этого нужна заявка на техническую инвентаризацию помещения, выписка из ЕГРН и документ, подтверждающий право собственности.

Жители Подмосковья могут получать онлайн-услуги благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».