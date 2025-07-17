Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-услуге по переводу садовых домов в жилые

С начала года жители Подмосковья подали свыше 2,3 тысячи онлайн-заявок на признание садового дома жилым и наоборот.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью». Ее могут получить физические и юридические лица, а также предприниматели. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и приложить необходимые документы.

Чтобы перевести садовый дом в жилой он должен быть капитальным, на фундаменте с окнами, проведенным электричеством, водоснабжением, системой отопления и вентиляцией.

Услугу предоставляют в течение 13 рабочих дней.

Жители могут пользоваться онлайн-сервисами благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».