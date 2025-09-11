Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-услуге по компенсации оплаты детсада

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявку на получение компенсации за оплату детского сада. С начала года таким способом подали более 35 тысяч заявлений.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, услуга доступна в разделе регионального портала «Образование» — «Образование детям». Подать заявление могут родители и законные представители ребенка, которые оплатили присмотр и уход за ним в детском саду.

Размер выплаты зависит от количества детей в семье, средней платы за сад в регионе, количество посещений учреждения в оплаченном месяце.

Заявку нужно подать только один раз, после чего выплату будут продлевать автоматически.