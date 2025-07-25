Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-услуге для нанимателей социального жилья

Жители Подмосковья могут получить согласие семьи на вселение в социальное жилье или обмен помещения онлайн. Госуслугой уже воспользовались более 300 тысяч раз.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операция с недвижимостью». Получить ее могут наниматели социального жилья, которым нужно прописать в качестве членов семьи родственников, не являющихся супругами, детьми или родителями. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, выбрать нужный округ, заполнить онлайн-форму и приложить документы.

В рамках услуги также можно получить согласие на обмен жильем, предоставленным по соцнайму. На основании полученного разрешения можно оформить прописку.

Жители могут получать госуслуги онлайн благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».