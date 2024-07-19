Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-сервисе помощи молодым семьям

Молодые семьи из Подмосковья могут получить полезную информацию о родительстве и детях в мобильном приложении «Добродел» . Там можно узнать о планировании беременности, получении документов новорожденного, зачислении ребенка в детский сад и о многом другом.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, перейти в раздел «Проект для молодой семьи» можно, выбрав тематический баннер в верхнем меню портала. Там можно узнать о ведении беременности, льготах для беременных, получении первых документов на новорожденного, пособиях, записи в детский сад и о многом другом.

"Кроме этого, в приложении собраны: «Мы — родители в Подмосковье», «Карта роддомов», «Мама на работе», «Советы по воспитанию». А также онлайн-услуги, которые могут получить семьи с новорожденными и беременные женщины", - добавили в министерстве.

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