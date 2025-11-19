Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-сервисе по вывозу стройотходов

Жители Московской области могут оформить заявку на вывоз строительного мусора онлайн. Для этого доступен цифровой сервис на региональном портале госуслуг.

Как отметили в Мингосуправления региона, с момента запуска им успели воспользоваться более 200 раз.

Чтобы оформить заявку, необходимо авторизоваться в разделе «Сервисы» и заполнить соответствующую онлайн-форму. В ней потребуется указать контактные данные, адрес, режим въезда на территорию, вид и ориентировочный объем отходов, необходимость в грузчиках и желаемую дату вывоза.

После, в течение одного рабочего дня, с заявителем свяжется специалист. Он подтвердит и согласует сроки и стоимость услуги.